Una mod di Resident Evil 2 aggiunge Chris Redfield

Come ampiamente prevedibile, stanno iniziando a nascere le prime mod di Resident Evil 2 Remake per PC: in questo caso parliamo di un file che aggiunge il personaggio di Chris Redfield semplicemente "reskinnando" il modello poligonale di Leon.

Si tratta in sostanza di una skin applicata al modello di Leon e che dona a quest'ultimo l'aspetto di Chris Redfield così come appare in Nessun Eroe, DLC Resident Evil 7 Biohazard. Se siete curiosi e volete provare a giocare nei panni di Chris vi basterà scaricare la mod, scompattare i file Zip e copiarne tutto il contenuto nella directory di installazione del gioco.

La mod è ovviamente utilizzabile solo su PC, i possessori di PS4 e Xbox One potranno invece fare un salto nel passato con i costumi 1998 di Leon e Claire, disponibili gratis per tutti i possessori del gioco dal 15 febbraio. Nelle scorse ore Capcom ha annunciato che Resident Evil 2 ha già raggiunto quota tre milioni di copie distribuite in tutto il mondo, risultati sicuramente positivi per questo attesissimo remake.