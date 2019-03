Una mod di Resident Evil 2 trasforma Claire in Captain Marvel

Dopo Mr. X trasformato nel Trenino Thomas, ecco una nuova mod di Resident Evil 2 Remake per PC che trasforma Claire in Captain Marvel, protagonista dell'omonimo film ora nelle sale.

La mod creata da "themimegogo" funziona solamente a patto di possedere il costume militare di Claire, al quale verrà applicata la skin del costume di Captain Marvel. Potete scaricare il file da NexusMOD, ricordandovi ovviamente che quest'ultimo è compatibile solamente con la versione PC del gioco.

Su Everyeye.it trovate uno speciale dedicato alle migliori MOD di Resident Evil 2, tra cui le MOD per attivare l'interfaccia classica, la visuale in prima persona e costumi alternativi per Leon e Claire.

Resident Evil 2 Remake è un successo con oltre quattro milioni di copie distribuite dal lancio, avvenuto il 25 gennaio scorso. Numeri positivi, che potrebbero spingere Capcom a pubblicare anche il tanto rumoreggiato remake di Resident Evil 3 Nemesis.