Una mod sostituisce Bowser con Bowsette in New Super Mario Bros Wii

A fine settembre la storia di Bowsette ha invaso il web diventando un vero e proprio tormentone: questo personaggio non è stato ufficialmente realizzato da Nintendo tuttavia la sua storia ha incuriosito la community, la quale ha dato vita a meme, fumetti e altro materiale video e grafico su Bowsette...

Oggi scopriamo che un modder ha modificato il boss finale di New Super Mario Bros Wii sostituendo in toto Bowser con Bowsette. Non ci credete? Date uno sguardo al video che trovate in apertura della notizia...

Se volete saperne di più sulle origini di questo personaggio vi rimandiamo alla storia di Bowsette scritta dal nostro Marco Mottura: "Da una parte è Bowsette potrebbe dirsi perfettamente figlia dei nostri tempi, esemplare incarnazione dello Zeitgeist di oggi: la Super Crown diventa allora uno strumento attraverso cui rovesciare spensieratamente le convenzioni, ribaltare i ruoli, giocare con un'identità di genere quantomai fluida, indefinita, per alcuni persino accessoria.Il cattivo e il buono che si arrangiano a modo loro, il mostro che si fa umano, il maschio che diventa femmina in una provocatoria (e liberatoria) rivincita gender-bent: Bowsette è certamente questo e molto altro ancora. O magari, più prosaicamente, l'ultima nata è soltanto il frutto di una rielaborazione pop del canone Nintendo, con i personaggi della Grande N che continuano a rimanere sulla cresta dell'onda a dispetto del passare delle mode e dei trend: perché Mario, Bowser, Peach e Luigi sono riconosciuti dai bambini di ieri, ormai diventati genitori, così come da quelli di oggi. Insomma, cosa rimarrà in futuro di Bowsette? Difficile saperlo ora, certo è che anche nella peggiore delle ipotesi - ovvero la repentina obsolescenza che spesso colpisce i tormentoni, distruggendoli con la stessa velocità con cui si sono creati - non sarà semplice dimenticare una stramba pagina di Internet, un momento WTF capace di infiammare per qualche settimana mezzo mondo."