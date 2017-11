Una mod di The Witcher 3 ricrea il prologo del primo capitolo

Sulla pagina ufficiale di Nexusmods è stato pubblicato, una mod diche ricrea il prologo del primo capitolo della serie con il motore grafico moderno. In cima alla notizia potete dare un'occhiata al trailer di presentazione.

Come potete apprezzare dal filmato, la mod permette di rigiocare il prologo di The Witcher 1 con il motore grafico del terzo capitolo, una piccola chicca che farà senz'altro piacere ai fan della saga. Witcher 1 Prologue Remastered può essere scaricato liberamente dalla pagina ufficiale del Nexusmods (per avviarlo vi basta possedere una copia di The Witcher 3). Cosa ne pensate del risultato finale?

Con l'occasione vi ricordiamo che CD Projekt Red è attualmente impegnata nello sviluppo di Cyberpunk 2077 (un ipotetico The Witcher 4, invece, attualmente non rientra nei piani dello sviluppatore polacco). Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.