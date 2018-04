Una modalità Battle Royale in Overwatch? Il director Jeff Kaplan dice la sua al riguardo

I titoli Battle Royale stanno catalizzando l'attenzione di milioni e milioni di giocatori, è sotto gli occhi di tutti. Sia quelli a pagamento (), che quelli free-to-play ().

Molti altri si sono già gettati nella mischia, come ha fatto recentemente H1Z1, o si preparano a farlo, come nel caso di Dying Light e la sua espansione multiplayer Bad Blood, che proporrà una rivisitazione della classica Battle Royale.

Verrà mai inserita una modalità del genere in Overwatch? Kotaku ha provato a chiederlo direttamente al game director Jeff Kaplan. Questa è stata la sua risposta: "I nostri fan ci hanno chiesto più volte di inserire una modalità Battle Royale nell'Arcade, e io stesso ho pensato che potrebbe essere magnifico. Per fare ciò, tuttavia, bisognerebbe lavorare molto sul design e sulla tecnologia per non farla sembrare una semplice copia".

I membri del team, tutti grandi fan di PUBG, ne hanno discusso molto, ma sono giunti alla conclusione che implementarla non è possibile: "Prima di tutto, Overwatch è un gioco basato sugli eroi, mentre alla base del gameplay dei giochi Battle Royale c'è la ricerca, l'ottenimento di oggetti e la sensazione di avere le stesse opportunità degli avversari. Overwatch non è stato progettato per gli scontri 1vs1. Nessun eroe è bilanciato per affrontare gli altri singolarmente".

C'è poi anche un grosso problema legato alle mappe, che non sono grandi a sufficienza per ospitare scontri su larga scala. In Overwatch "la distanza media di ingaggio è tra i 15 e i 40 metri. Nel punto B di Hanamura aumenta fino a 45 metri. Probabilmente non tutti i giocatori si sono resi conto che si tratta di dimensioni contenute. Ciò che contribuisce a rendere Fortnite e PUBG così grandiosi, è la possibilità di ingaggiare scontri a grandissime distanze".

Voi cosa ne pensate al riguardo? Secondo voi ci sarebbe spazio per una modalità Battle Royale in Overwatch? Vi ricordiamo che il titolo di Blizzard Entertainment è disponibile su PC - dove si trova attualmente in sconto - PlayStation 4 e Xbox One.