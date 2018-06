Una nuova espansione di XCOM 2 sarà annunciata all'E3?

Dopo War of the Chosen sembra che 2K Games e Firaxis abbiamo in programma di pubblicare una nuova espansione per XCOM 2, strategico di grande successo disponibile gratis questo mese per gli abbonati PlayStation Plus.

A marzo su SteamDB aveva fatto la sua comparsa XCOM 2 TLE, oggi la stessa denominazione è stata trovata nei database di 2K Games e sembra che il gioco sia passato in fase QA (Quality Assurance), ovvero al controllo qualità, un team si quindi sta occupando di testare il progetto prima della pubblicazione.

Una fase delicata che precede la pubblicazione, secondo alcuni rumor la sigla TLE starebbe per The Last Expansion, a indicare l'ultima espansione prevista per XCOM 2. Sono in molti a pensare che il contenuto possa essere annunciato all'E3 di Los Angeles, magari durante il PC Gaming Show del 12 giugno, esattamente come accaduto lo scorso anno per War of the Chosen.