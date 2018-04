Una nuova mappa per Fortnite Battle Royale? Epic non lo considera urgente

Durante un'intervista concessa a IGN.com, il design lead di Fortnite: Battle Royale Eric Williamson ha parlato della mappa di gioco, dichiarando che al momento non c'è nessun piano per realizzarne una nuova. Il team, tuttavia, ha qualche idea in mente per rinfrescare il design dell'arena attuale.

"Ne abbiamo parlato un pò all'interno dello studio. Dopo il nuovo aggiornamento della mappa, inoltre, abbiamo imparato molte cose da tenere a mente. In questo momento non c'è nessuna urgenza di creare una nuova mappa. Non è una priorità finché continuiamo a rinfrescare e a rendere divertente l'arena attuale. Continuate a seguirci, a tal proposito abbiamo in serbo qualche idea interessante." dichiara il design lead.

Siete d'accordo con le considerazioni di Eric Williamson? E a cosa si riferiva con le nuove idee per rinfrescare il design della mappa attuale? Secondo alcune speculazioni, la cometa apparsa nelle scorse settimane su Fortnite potrebbe schiantarsi al suolo fra il 30 aprile e il primo maggio, modificando eventualmente la conformazione della mappa di Battle Royale.

Rimanendo in tema, sapevate che in PlayerUnknown's Battlegrounds si potrà selezionare a breve la mappa in cui giocare? Tra le ultime novità di Fortnite, invece, vi ricordiamo che l'aggiornamento 3.5 la nuova arma Mitragliatrice Leggera e la modalità 50v50 v2 a tempo limitato.