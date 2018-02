Una nuova sorpresa in arrivo per gli abbonati Twitch nel Q&A di venerdì 9 febbraio

Poche settimane fa abbiamo attivato l’opzione che permette agli utentidi abbonarsi al canale di Everyeye.it : sin da subito ci avete mostrato un sostegno meraviglioso, facendoci sentire tutto il calore di una community che supera il tradizionale rapporto redazione-pubblico, e trasforma ogni live in un appuntamento tra amici.

Per offrirvi qualcosa in cambio, un piccolo pegno della nostra gratitudine, abbiamo deciso di indire dei piccoli concorsi per premiare la vostra fedeltà con un po’ di sollazzo videoludico. La scorsa settimana abbiamo chiuso il Q&A di venerdì estraendo a sorte un abbonato cui donare una key del memorabile Slaps and Beans, e questa settimana replicheremo con un codice per LocoRoco 2 Remastered, il coloratissimo platformer di Tsutomu Kouno sbarcato su PlayStation 4 qualche settimana fa.

In coda all’ultimo appuntamento settimane con i Q&A di Everyeye, torneremo quindi a estrarre un abbonato cui regalare una chiave per il gioco di Sony. Vi ricordiamo che, per avere una possibilità di essere scelti, dovrete rientrare nella lista degli abbonati al canale entro del 16:45 del 9 febbraio.

Buona fortuna e, soprattutto, grazie a tutti voi.