Una superstar NBA conferma l'esistenza di COD Black Ops 4 e svela il logo del gioco!

Si continua a parlare diperchè la superstar NBA(attualmente in forza agli Houston Rockets) ha di fatto confermato l'esistenza del progetto indossando un cappellino con il logo del gioco.

Come riportato da Kotaku, il merchandising indossato dall'atleta è autentico ma non è chiaro se ci sia una collaborazione in atto tra James Harden e Activision per promuovere il nuovo episodio di COD. Nella giornata di ieri, numerosi gadget del gioco hanno fatto la loro comparsa nel database di GameStop USA, a ulteriore conferma che il prossimo gioco di Call of Duty sarà Black Ops 4.

Da notare come il logo sembri utilizzare lo stesso stile adottato per Black Ops II e Black Ops III, al posto del più comune logotipo "IV". Call of Duty Black Ops 4 dovrebbe uscire il prossimo autunno e un reveal sembra essere previsto per la tarda primavera, probabilmente a ridosso dell'E3 di Los Angeles.