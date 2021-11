Unbound: Worlds Apart, annunciata la data di lancio su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X

A distanza di qualche mese dall'uscita di Unbound: Worlds Apart su PC e Nintendo Switch, gli sviluppatori hanno annunciato la data di lancio del platform su PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Unbound: Worlds Apart, il particolare platform targato Alien Pixel e distribuito da Digerati, si prepara ad esordire anche sulle console di Microsoft e Sony. Dopo essere arrivato su PC e Switch lo scorso 29 luglio, il piccolo mago dal cappuccio rosso potrà presto vivere la sua avventura anche su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. La data di lancio su console è infatti fissata per l'11 febbraio 2022 in edizione digitale. Un'edizione fisica pubblicata da Perp Games arriverà su PS4 e PS5 poco dopo la release iniziale.

Per chi non lo conoscesse, Unbound: Worlds Apart è un platform/puzzle che dietro allo stile cartoonesco nasconde una favola dark. Il protagonista Soli, un giovane mago, è in grado di creare dei portali per spostarsi in diverse dimensioni, abilità che lo aiuterò ad intraprendere un viaggio alla scoperta delle ragioni che hanno causato una catastrofe nel suo mondo.