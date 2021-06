Unbound Worlds Apart: annunciata la data di lancio del metroidvania disegnato a mano

Durante l'IGN Expo, uno dei tanti eventi della Summer Game Fest, è stata annunciata anche la data di lancio di Unbound: Worlds Apart, un colorato metroidvania 2D interamente disegnato a mano dal team di sviluppo rumeno Alien Pixel Studios.

Unbound: Worlds Apart arriverà su PC e Nintendo Switch il 28 luglio 2021. Per chi non lo sapesse, si tratta di un puzzle/platform d'atmosfera, una favola dark rappresentata con uno stile cartoonesco. Soli, il protagonista, è in grado di creare dei portali per spostarsi tra differenti dimensioni, un'abilità che sfrutterà per intraprendere un viaggio alla scoperta di ciò che ha causato una catastrofe senza precedenti nel suo mondo.

L'aspetto più interessante di Unbound: Worlds Apart è legato proprio ai portali: all'interno di alcuni di essi le proprietà fisiche del personaggio e dei mondi cambiamo radicalmente, offrendo opportunità inedite di gameplay che invogliano fortemente alla scoperta e all'esplorazione. Con l'avanzare dell'avventura, contraddistinta da una storia e un gameplay non-lineari, Soli imparerà inoltre nuove abilità, che si riveleranno essenziali per battere nemici sempre più forti e temibili boss.

Unbound: Worlds Apart verrà lanciato il 28 luglio su Nintendo Switch e PC via Steam, Epic Games Store e GOG - una demo può già essere scaricata gratuitamente da Steam. I ragazzi di Alien Pixel Studios hanno inoltre specificato di avere già in cantiere delle versioni per le piattaforme PlayStation e Xbox.