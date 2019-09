Unboxing e impressioni sul controller SNES per Nintendo Switch

Il canale YouTube NintendoCade Gaming ha pubblicato un video unboxing e le prime impressioni sul controller SNES per Nintendo Switch, ora in vendita esclusivamente per gli abbonati Nintendo Switch Online al costo di 29,99 dollari/euro.

L'unboxing riguarda la versione americana del joypad Super Nintendo, che come noto si differenzia da quella europea e giapponese per uno schema di colori diverso (con tasti viola anzichè colorati). Il controller replica esattamente il pad originale della console, da segnalare un peso leggermente inferiore e l'assenza di cavi, in quanto si tratta di un joypad totalmente wireless.

Il controller SNES è compatibile con tutti i giochi Super Nintendo disponibili ora per gli iscritti al servizio Nintendo Switch Online:

Giochi SNES per Nintendo Switch

Super Mario World

Super Mario World 2 Yoshi’s Island

Star Fox

F-Zero

Pilotwings

Kirby’s Dream Course

Brawl Brothers

Breath of Fire

Demon’s Crest

Joe & Mac 2: Lost in the Tropics

Super E.D.F. Earth Defense Force

Super Ghouls ’n Ghosts

Super Puyo Puyo 2

Super Soccer

Super Tennis

Super Mario Kart

The Legend of Zelda A Link to the Past

Super Metroid

Stunt Race FX

Kirby's Dream Land 3

Introdotti a inizio settembre, i giochi SNES sono stati richiesti a gran voce dalla community e si affiancano (ma non sostituiscono) i titoli per NES, i quali continueranno ad essere pubblicati (seppur a cadenza irregolare) insieme a quelli per la console a 16-bit.