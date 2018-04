Unboxing Razer Phone, portatili da gaming e Bitcoin - Replica Q&A Everyeye Tech

Nella giornata di oggi (lunedì 9 aprile) il canale Twitch di Everyeye.it hanno ospitato una nuova sessione di Q&A a tema tech in compagnia di Alessio Ferraiuolo (responsabile sezione Tech di Everyeye.it) e Tommaso "Todd" Montagnoli. Potete rivederla qui sopra, mentre nel corpo della news trovate il riassunto.

L'argomento principale di oggi è stato il Razer Phone, smartphone da gaming recentemente arrivato in redazione. Riportiamo di seguito tutti gli argomenti discussi e il relativo minuto:

04:36 - Inizio live e introduzione

06:20 - Razer Phone: discussione, analisi e unboxing

08:18 - Discussione sull'esperienza "stock"

09:30 - Caratteristiche tecniche e prezzo, con focus su display 120 Hz

11:28 - Analisi dell' autonomia di Razer Phone

di Razer Phone 12:46 - Esperienza d'uso - Pro & contro

15:54 - Analisi cuffie legate a Razer Phone

16:13 - Tutta questa potenza in uno smartphone serve solo al gaming ?

? 18:00 - Riassunto finale relativo alle prime impressioni

19:24 - Opinioni sul monitor da gaming HP OMEN 32 e discussione generale sul mercato

21:24 - Consigli su smartphone con budget di 500 euro ? - La nostra guida all'acquisto

? - La nostra guida all'acquisto 22:24 - Opinioni sulla non retroilluminazione del logo Razer sul retro

23:08 - Conviene aspettare per prendere un pannello 4K? Opinioni su Panasonic TX-65EZ952B

25:18 - Consigli per pannelli per texturing e digital painting ?

? 27:02 - Pareri su portatile da gaming ACER Aspire 7 con GTX 1050 Ti e i7-7700HQ

28:24 - Consigli su portatile per streaming e casual gaming

30:49 - Quale smartphone top di gamma consigliate quest'anno? Vale il passaggio generazionale ?

? 32:48 - Esiste un modo per bloccare gli FPS in un gioco che non lo prevede?

in un gioco che non lo prevede? 36:06 - Migliori cuffie sotto i 50/100 euro?

38:00 - Quando usciranno i nuovi Ryzen? - Approfondimento

38:54 - Arriveranno mai monitor OLED da gaming?

39:05 - Consigli per Mini PC per il retrogaming - Beelink AP34 - Approfondimento

43:00 - Prova altoparlanti Razer Phone

43:20 - I portatili Razer in Italia sono introvabili?

45:30 - Prova di PUBG Mobile sul Razer Phone e discussione sul design

48:11 - Discussione sulle soundbar

49:45 - Analisi sul mondo dei Bitcoin e delle criptovalute - Situazione attuale

51:20 - Quando scenderanno i prezzi delle GPU? Approfondimento

52:10 - Cosa ne pensate del "notch"? - Approfondimento

53:20 - OnePlus 5 vs Razer Phone?

54:18 - Cuffie da gaming low-cost per PS4?

55:25 - E' possibile limitare l'uso della GPU integrata su Windows 10?

57:40 - Differenze tra Huawei P20 e Huawei P20 Pro

58:30 - Opinioni sul sistema operativo Android

59:40 - Quando arriveranno le nuove GPU AMD e NVIDIA?

La diretta, condotta da Alessio e Tommaso, è andata in onda su Twitch, vi invitiamo a registrarvi per ricevere una notifica ogni volta che iniziamo una trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante le prossime dirette.