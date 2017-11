A partire dalle 13:00 di oggi la redazione di Everyeye.it si riunirà alper mostrare l'unboxing di, la nuova consolein arrivo il 7 novembre in tutti i negozi. L'evento potrà essere seguito in diretta sui nostri canali Twitch e YouTube.

