Uncharted 1 vs Uncharted 2 vs Uncharted 3: quale ti piace di più?

Uncharted ha saputo conquistare i favori degli appassionati PlayStation grazie alle sue avventure epiche e la naturale simpatia dei suoi personaggi. La storia del protagonista Nathan Drake si è conclusa con Uncharted 4 Fine di un Ladro, ma noi vogliamo riportarvi alle origini della serie Naughty Dog su PS3.

E' proprio sulla terza console casalinga di Sony che il brand mosse i suoi primi passi: dopo aver dato tutto con la serie di Jak and Daxter, per il passaggio su PS3 Naughty Dog era pronta a dare vita ad un franchise del tutto nuovo, dall'impronta più realistica rispetto alle produzioni ed i personaggi maggiormente fantasy con i quali lo studio californiano si è fatto conoscere. Uncharted prende il via nel 2007, e sulla terza PlayStation darà vita ad una delle trilogie più importanti ed amate di sempre per la console. Ma quale pensate sia l'avventura migliore?

Il capostipite Uncharted Drake's Fortune si pone come un Action/Adventure di stampo TPS piuttosto classico, ma calato nell'esotica cornice di un'isola sperduta nel nulla: qui si reca il ladro e cacciatore di tesori Nathan Drake alla ricerca del leggendario tesoro di El Dorado, affiancato da Elena Fisher e Victor Sullivan, indimenticabili comprimari di tutta la saga. In ottica gameplay, va detto, l'originale Uncharted non stravolgeva le basi del suo genere di appartenenza, oltre ad offrire un'avventura in verità abbastanza breve. Tuttavia il carisma di Nate e dei suoi compagni, un ritmo di gioco incalzante che mescolava azione ed enigmi ambientali, ed una cornice audiovisiva per l'epoca piuttosto convincente decretarono il successo dell'opera Naughty Dog dando il via ad una nuova, grande serie.

L'esplosione definitiva del brand avverrà già nel 2009 con l'arrivo di Uncharted 2 Il Covo dei Ladri, un seguito che migliora letteralmente ogni singolo aspetto del predecessore. Oltre ad una storia più intrigante ed articolata, la giocabilità di base resta la medesima ma ancora più intensa, con un'armamentario più vario e minacce ancora più numerose da combattere. Il viaggio di Nate alla ricerca di Shambhala lo porta ad esplorare scenari molto più vari ed evocativi, con l'apice dell'avventura raggiunto tra le montagne tibetane. Viene inoltre introdotto il personaggio di Chloe Frazer, futura protagonista dello spin-off Uncharted L'Eredità Perduta. Il secondo capitolo della serie si è imposto come una delle migliori esclusive di sempre per PS3 ed è ancora oggi ricordato con grande affetto dai fan.

La trilogia PS3 si chiude nel 2011 con Uncharted 3 L'Inganno di Drake, che si può considerare una summa di quanto visto nei due precedenti giochi. Pur senza magari replicare l'impatto del secondo gioco, la terza avventura di Drake spinge al massimo le capacità tecniche della sua console di appartenenza dimostrandosi uno dei suoi giochi visivamente più belli (e che non sfigura accanto a questi 5 giochi PS3 con una grafica impressionante). La trama si fa ancora più sentita, concentrandosi sul rapporto di profonda amicizia, quasi padre-figlio, tra Nate e Sullivan, mentre sul fronte ludico siamo davanti ad un Uncharted all'ennesima potenza. Peccato giusto per una longevità sensibilmente inferiore rispetto ad Uncharted 2.

Ora fateci sapere la vostra: qual è il capitolo della serie he preferite? Nella speranza di scoprire al più presto quale sarà il futuro di Uncharted su PlayStation, condividete con noi i vostri ricordi con l'opera targata Naughty Dog.