Uncharted: video sui 10 momenti indimenticabili della serie!

Nella speranza di scoprire quali sorprese ci riserverà Naughty Dog su PS5, e nell'impaziente attesa di tuffarci nelle atmosfere post-apocalittiche di The Last of Us Parte 2, proviamo a ripercorrere i momenti indimenticabili che abbiamo vissuto nella serie di Uncharted.

Nell'intera storia dei videogiochi, in effetti, sono davvero poche le proprietà intellettuali che, come quella di Uncharted, hanno saputo ritagliarsi uno spazio così ampio nell'immaginario collettivo. Tutto ciò, grazie ad una narrazione incalzante, ad una direzione grafica e artistica semplicemente impeccabile e a delle sequenze degne dei migliori film action che sono rimaste scolpite nella memoria degli appassionati.

Eccovi allora un riassunto schematico dei momenti indimenticabili della serie, qui esposti in ordine rigorosamente cronologico per rispettare la successione dei diversi capitoli di questa iconica serie e, quindi, la visione artistica dei suoi autori:

Il prologo che diede inizio a tutto - Uncharted Drake's Fortune Un U-Boat molto lontano da casa - Uncharted Drake's Fortune Resa dei conti con Lazarevic - Uncharted 2 Il Covo dei Ladri Un attimo di respiro tra le montagne del Tibet - Uncharted 2 Il Covo dei Ladri "Aspetta un minuto, Nate" - Uncharted 3 L'Inganno di Drake Scazzottate londinesi - Uncharted 3 L'Inganno di Drake Fantasmi del passato - Uncharted 4 Fine di un Ladro Le bellezze campane secondo Naughty Dog - Uncharted 4 Fine di un Ladro Come stendere il pubblico all'E3 2015 - Uncharted 4 Fine di un Ladro Un giro in elefante - Uncharted L'Eredità Perduta

Se volete approfondire ogni singolo punto e desiderate scoprire altri aneddoti sulla serie di Sony ripercorrendone assieme a noi la storia nelle sue fasi più salienti, vi rimandiamo al nostro speciale sui 10 momenti indimenticabili di Uncharted a firma di Giuseppe Carrabba.