Uncharted 2/3 e The Last of Us: domani verranno chiusi i server PS3

Oggi è l'ultimo giorno utile per poter giocare in multiplayer con Uncharted 2 Il Covo dei Ladri, Uncharted 3 L'Inganno di Drake e The Last of Us per PlayStation 3. A partire dal 3 settembre infatti i server verranno chiusi definitivamente.

Questo vuol dire che da domani non sarà possibile giocare in multiplayer mentre per quanto riguarda il single player non ci saranno problemi di alcun tipo. Una scelta dettata ovviamente dal ridottissimo numero di utenti ancora attivi su questi tre titoli che hanno segnato l'epoca PlayStation 3 ma che contano ormai su una community ridotta al lumicino, naturale conseguenza dei tanti anni passati dal lancio.

Nel weekend ha destato scalpore la mossa di Sony di rimuovere Driveclub dal PSN con un giorno di anticipo rispetto a quanto comunicato, apparentemente per problemi di licenza con l'utilizzo dei marchi e dei diritti sulle tracce musicali.

Si tratta di un passo inevitabile anche per giochi molto popolari ma che ormai hanno qualche anno sulle spalle, certamente dispiace non poter utilizzare la componente multigiocatore di alcuni titoli, come ribadito però sarà comunque possibile continuare a divertirsi con le relative campagne single player.