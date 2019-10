Uncharted 2: Nolan North e Troy Baker rigiocano il kolossal di Naughty Dog

Attraverso le pagine del canale YouTube di Retro Replay, Nolan North e Troy Baker decidono di reindossare i panni di Nathan Drake per rigiocare Uncharted 2: Il Covo dei Ladri. La prima puntata è già online e offre quasi un'ora di scene di gameplay con commento a caldo dei due.

Il filmato confezionato dagli attori e doppiatori della serie di Uncharted ci permettono così di rivivere le emozioni offerte dal kolossal di Naughty Dog lanciato nel mese di ottobre del 2009 su PS3 e poi riproposta su PlayStation 4 nel 2015 all'interno della Nathan Drake Collection curata dagli autori di Bluepoint Games, la software house che, secondo gli ultimi rumor, si starebbe occupando dello sviluppo di Demon's Souls Remastered su PS5.

Sempre attraverso il canale YouTube Retro Replay, nel corso delle prossime settimane saranno pubblicate le nuove puntate del "percorso interattivo" compiuto da Nolan North e Troy Baker all'interno dell'universo digitale di Uncharted 2.

Prima di lasciarvi al video con il dinamico duo di attori e doppiatori statunitensi, vi ricordiamo che il nuovo progetto in sviluppo presso gli studi di Naughty Dog, The Last of Us Parte 2, è stato recentemente rinviato al 29 maggio del 2020, un annuncio che ha colto di sorpresa molti appassionati e gli stessi addetti al settore e che, stando alle voci di corridoio, avrebbe spinto i vertici di Sony a far slittare Ghost of Tsushima a fine 2020, alimentando indirettamente le indiscrezioni sulla presenza del titolo di Sucker Punch tra i giochi di lancio di PS5.