Uncharted 2: un video mostra come funziona realmente il celebre livello del treno in corsa

Se avete giocato ad Uncharted 2: Il Covo dei Ladri, allora sicuramente ricorderete il fantastico Capitolo 13 - Locomozione. Una lunghissima sequenza al cardiopalma in cui Nathan Drake combatte contro innumerevoli nemici (ed elicotteri) su un treno in corsa, mentre attorno a lui il paesaggio continua a mutare.

Una sequenza che all'epoca lasciò letteralmente di stucco i giocatori, e che stupisce ancora oggi. Nei giorni scorsi, intanto, lo YouTuber Freako, ha caricato sul proprio canale un video molto interessante in cui mostra i segreti che si celano dietro questo celebre livello.

Abbiamo così scoperto che, in realtà, l'intera sezione non è altro che un loop. Il treno si muove su un gigantesco circuito compiendo un percorso predefinito. In alcuni momenti ben precisi, durante le cutscene oppure quando lo sguardo del giocatore è altrove, viene effettuato un cambio improvviso dell'ambientazione. In gioco è impossibile accorgersene, e l'illusione funziona alla perfezione. Freako è riuscito a capire tutto ciò utilizzando la camera libera, grazie alla quale è possibile muoversi a piacimento all'interno dell'enorme livello. Potete farvi un'idea ben precisa guardando il video che trovate in cima a questa notizia. Cosa ve ne pare? Interessante, vero?

Uncharted 2: Il Covo dei Ladri venne lanciato su PlayStation 3 nell'ormai lontano 2009. Il titolo può essere giocato anche su PlayStation 4 grazie alla Uncharted: The Nathan Drake Collection, comprendente i primi tre capitoli in alta definizione.