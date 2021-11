Uncharted 3: il director racconta la genesi dell'iconica scena dell'aereo

Naughty Dog celebra oggi il decimo anniversario di Uncharted 3 e coglie l'occasione per tornare a parlare di una delle scene più iconiche del gioco e di tutta la serie action-adventure ormai divenuta uno dei simboli più importanti del gaming su PlayStation.

La sequenza più memorabile di Uncharted 3 è senza dubbio la battaglia di Nathan Drake su un aereo cargo in volo. All'epoca, si trattò dell'apice del design action cinematografico di Naughty Dog: un costante climax che culmina con Drake appeso disperatamente a una rete da carico nel deserto, con la sua vita in bilico come non lo è stata prima di quel momento. A raccontarci la genesi di questa scena è stato direttamente il director del gioco, Kurt Margenau.

"È stato davvero uno sforzo collaborativo con animatori, programmatori, sound designer e chiunque altro fosse interessato a contribuire. È iniziata con un'idea improvvisata del tipo: 'E se si potesse inseguire un aereo sull'asfalto e salirci a bordo?', che si è trasformato in: 'Ok, e se l'aereo si schiantasse mentre sei dentro?', per poi capire come avrebbe potuto funzionare e risultare giocabile".

L'idea fu anche frutto della voglia di Naughty Dog di superare la spettacolarità già raggiunta in Uncharted 2 e riuscire a realizzare "qualsiasi folle idea da blockbuster ci saltasse in mente". Margenau ha inoltre rivelato che fu utilizzata una "tecnica illusoria" simile a quella del treno in corsa di Uncharted 2.

"Stavo realizzando piccoli modelli di camion sulla per capire come il giocatore potesse arrampicarsi su queste cose mentre penzolavano dal retro dell'aereo. Jeremy [Yates] stava lavorando con dei cavi sul palco del mocap per realizzare l'arrampicata sulla rete da carico mossa dal vento. Abbiamo dovuto implementare alcuni sfondi old school a scorrimento infinito, perfettamente cuciti fra loro per rendere il deserto in grado di muoversi infinitamente sotto l'aereo (mentre l'aereo in realtà era fermo, shhh). Avevamo anche una sequenza a gravità zero completamente riproducibile all'interno dell'aereo che abbiamo tagliato all'ultimo secondo!".

L'incredibile scena dell'aereo di Uncharted 3 è stata persino reinterpretata nel trailer del film ufficiale di Uncharted.