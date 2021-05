Uncharted 4: 37 milioni di giocatori, Naughty Dog sulla cattura dei movimenti facciali

Sono passati cinque anni dal lancio di Uncharted 4 Fine di un Ladro, una delle esclusive PlayStation più acclamate e vendute su PS4. Uncharted 4 ha segnato un grande passo avanti non solo per la serie ma anche per Naughty Dog come studio grazie all'utilizzo di tecnologie per la cattura dei movimenti facciali.

Fine di un Ladro è stato di fatto il primo gioco Naughty Dog a utilizzare questa tecnologia, il mocap per la cattura dei movimenti facciali non era mai stato usato in un gioco prodotto dallo studio, che proprio con Uncharted 4 ha iniziato a sperimentare in tal senso, come confermato da Marianne Hayden, Story Animator e Cinematics Animator di Naughty Dog:

"E' stato un grande cambiamento per noi come studio, da quel momento abbiamo potuto finalmente avere accesso a strumenti per il motion capture dell'intero corpo, volto completo, e abbiamo lavorato per capire come sfruttare al meglio questa tecnologia per noi all'epoca del tutto nuova."

Uncharted 4 ha conquistato 37 milioni di giocatori, un risultato davvero incredibile per uno dei videogiochi più popolari di Naughty Dog insieme a The Last of Us e The Last of Us Parte 2. Al momento tutto tace per quanto riguarda il futuro della serie anche se da tempo si parla di Uncharted 5 in sviluppo per PS5 nessuna conferma è giunta però dai diretti interessati.