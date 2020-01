Uncharted 4: le capacità di parkour di Nathan Drake commentate da esperti rocciatori

I curatori del canale YouTube Gamology hanno chiesto a John Long e Ninja Natalie, due esperti rocciatori, di ammirare dei video di Uncharted 4 Fine di un Ladro per commentare a caldo le scene più spettacolari che testimoniano le capacità atletiche e di parkour del protagonista Nathan Drake.

Il simpatico esperimento degli youtuber ci mostra il capolavoro di Naughty Dog da una prospettiva diversa che pone in evidenza il realismo e il taglio cinematografico delle sessioni più "movimentate" dell'avventura attraverso la reazione dei due esperti scalatori.

Pieno di salti mozzafiato e di altrettanto improbabili scalate di giganteschi pendoli, il video di Gamology risponde ai quesiti posti da chi si è sempre chiesto quanto possano essere veritiere le capacità di parkour di zio Nate. Tra il divertito e l'attonito, i due esperti del settore ci offrono così degli interessanti spunti di riflessione sulle tecniche utilizzate dall'eroe di Uncharted 4 per superare anche il più proibitivo degli ostacoli ingame.

Chissà quale reazione accompagnerà la futura visione dei due scalatori professionisti delle scene di gameplay di The Last of Us Parte 2, il nuovo progetto tripla A di Naughty Dog che, in virtù dell'ultimo rinvio, è previsto in uscita per il 29 maggio di quest'anno in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO.