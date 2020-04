Uncharted 4: come risolvere l'enigma della Ruota dei Fondatori

Durante il capitolo 11 di Uncharted 4 vi imbatterete nel puzzle della ruota dei fondatori, un'enigma abbastanza complesso che richiede di ruotare e abbinare diversi simboli. In questa mini-guida vi mostriamo come risolverlo.

Come potete vedere all'inizio del filmato proposto in apertura, la prima cosa da fare è abbinare correttamente i primi due simboli, vale a dire quello del teschio e quello della spada. Per farlo vi basterà ruotare una volta a sinistra il simbolo del teschio, e una volta a destra il simbolo della spada.

Dopo averlo fatto, alla vostra sinistra si aprirà la prima porta della sala. Come mostrato nel video a partire dal minuto 00:56, dovrete individuare sui tre quadri (da quello di sinistra verso quello di destra) i simboli di Baldrige, Condent e Bonny, cliccando semplicemente sui rispettivi riquadri.

A questo punto dovete tornare alla ruota dei fondatori e ruotare i tre nuovi simboli nel seguente modo, come mostrato nel video a partire dal minuto 02:00:

Ruotare il simbolo di Baldridge una volta a sinistra

una volta a sinistra Ruotare il simbolo di Bonny una volta a destra

una volta a destra Ruotare il simbolo di Condent una volta a destra

Come potete vedere dal video a partire dal minuto 02:50, si aprirà un'altra stanza dove potrete individuare sui quadri i simboli di Mayes, Richard Want e Farrels (il terzo quadro è a terra e dovrete riappenderlo alla parete). Tornate alla ruota dei fondatori e ruotate i simboli nel seguente modo, come mostrato nel video a partire dal minuto 04:16:

Ruotate il simbolo di Want una volta a destra

una volta a destra Ruotate il simbolo di Farrell una volta a sinistra

una volta a sinistra Ruotate il simbolo di Mayes fino a capovolgerlo a testa in giù

A questo punto si aprirà l'ultima stanza. Come potete vedere dal filmato a partire dal minuto 04:52, sui quadri è possibile rintracciare gli ultimi quattro simboli. Ora non vi resta che tornare alla ruota dei fondatori, e ruotare i simboli nel seguente modo, come mostrato nel video dal minuto 06:07:

Ruotate la bilancia fino a metterla a testa in giù

fino a metterla a testa in giù Ruotate il serpente una volta a sinistra

una volta a sinistra Ruotate la scimmia a testa in giù

a testa in giù Ruotate la tigre una volta a destra

Una volta fatto, finalmente avrete risolto l'enigma della ruota dei fondatori! Voi ci siete già riusciti? Fatecelo sapere nei commenti.

Se anche voi state cogliendo l'occasione di provare (o riscoprire) Uncharted 4 grazie ai nuovi giochi gratis PS Plus di aprile 2020, potrebbe tornarvi utile consultare la nostra guida che spiega come sbloccare i trucchi in Uncharted 4, grazie è quali è possibile ottenere diversi bonus e vantaggi nel gioco come munizioni infinite, uccisioni a un solo colpo, bullet time e altro ancora.