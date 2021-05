Uncharted 4 compie 5 anni: i numeri del kolossal PS4 nell'infografica di Naughty Dog

Con ancora negli occhi le curiose scene del video sui segreti di The Last of Us 2 oltre i confini della mappa, rimaniamo in orbita Naughty Dog per festeggiare il quinto anniversario dall'uscita di Uncharted 4.

Nel ricordare l'ultimo, indimenticabile capitolo dell'epopea action adventure di Nathan Drake, la software house californiana si affaccia sui social per pubblicare una lettera aperta indirizzata a tutti gli appassionati dell'esclusiva PS4.

Al messaggio in ricordo dei cinque anni trascorsi dal lancio di Uncharted 4, la sussidiaria dei PlayStation Studios aggiunge anche un'interessante infografica che estrapola i dati generali di utilizzo del capolavoro PS4 da parte dei fan e snocciola, così facendo tutta una serie di statistiche sulle attività svolte dalla community in compagnia di zio Nate e dei suoi sodali del comparto multiplayer.

L'infografica mostrata da Naughty Dog (utilizzando un font che non è proprio il massimo della leggibilità, a voler essere pignoli) ricorda i 13,3 milioni di giocatori in multiplayer, i 9,5 milioni di utenti che hanno fatto ricorso alle opzioni di accessibilità e diversi altri aneddoti non meno succosi, come quello sui 2 milioni di giocatori che hanno provato a strappare un sorriso a Sully scattandogli un'immagine con la Modalità Fotografica di Uncharted 4.

Sempre in occasione di questa importante ricorrenza, gli autori di Naughty Dog hanno pubblicato sulle pagine del loro sito ufficiale una retrospettiva su Uncharted 4 Fine di un Ladro.