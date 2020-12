Quanto è lungo Uncharted 4? Durata dell'ultima avventura di Nathan Drake

L’ultimo capitolo principale della serie di Uncharted è stato il primo gioco della serie pubblicato per PlayStation 4, escludendo Uncharted L'Eredità Perduta, e di conseguenza l’unico capitolo con Nathan protagonista che ha sfruttato l’hardware di quella che è ormai la vecchia generazione di console.

Grazie alle potenzialità offerte dalla quarta macchina da gioco di Sony, il team di sviluppo di Naughty Dog è riuscito a creare il capitolo della serie più ricco e longevo, oltre che più curato dal punto di vista estetico. Per completare l’intera storia di Uncharted 4 a difficoltà normale, senza perdere tempo nella ricerca di collezionabili o nella caccia ai numerosissimi trofei che il gioco offre come ricompensa, dovrete spendere tra le 12 e le 16 ore circa, una cifra sicuramente buona considerando la longevità mediamente scarsa del genere action cinematografico a cui questo gioco appartiene.

Nel caso in cui, invece, vogliate cimentarvi con difficoltà più elevate, oppure desideriate trovare tutti i collezionabili e ottenere il trofeo di platino, allora il tempo richiesto per completare tutto aumenterà di parecchio, portando il computo totale delle ore di gioco anche alla trentina di ore, anche in virtù della necessità di effettuare almeno due o tre run per poter ottenere tutti i trofei di Uncharted 4.

Nelle ultime settimane hanno iniziato a rincorrersi alcuni rumour che vedrebbero un nuovo Uncharted in sviluppo preso Sony San Diego, anche in virtù della recente assunzione di un ex sviluppatore Naughty Dog.