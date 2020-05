Uncharted 4 Fine di un Ladro compie 4 anni: gli auguri di Neil Druckmann

In attesa della pubblicazione dell'attesissimo The Last of Us Parte 2, in casa Naughty Dog è la giornata migliore per festeggiare un'altra importante ricorrenza.

Il 10 maggio del 2016 approdava infatti sul mercato videoludico Uncharted 4: Fine di un Ladro, quarta e ultima avventura di Nathan Drake. Dopo un lungo percorso che ha visto il personaggio immerso in un vortice di avventura, adrenalina e continua ricerca di una sfida sempre più grande, di un miraggio sempre più lontano, la celebre saga si avviava al tramonto esattamente quattro anni fa.

Un appuntamento che non è certamente passato inosservato a Neil Druckmann, Vice Presidente di Naughty Dog e Game Director presso la software house. Dalle pagine del proprio account Twitter ufficiale, il professionista dell'universo videoludico ha rivolto il pensiero alla saga, tramite il cinguettio che trovate direttamente in calce a questa news. "Buon quarto anniversario, Uncharted 4. - scrive Druckmann - L'ultima avventura di Natan è stato un viaggio dannatamente entusiasmante".



Proprio recentemente, gli utenti PlayStation 4 iscritti al servizio di abbonamento PlayStation Plus hanno avuto modo di avere accesso gratuitamente al titolo: un'occasione per (ri)scoprire le ragioni di chi ritiene Uncharted 4: Fine di un Ladro il miglior capitolo della serie Uncharted. E voi cosa ne pensate, quali sono i vostri ricordi dell'ultima avventura di Nathan Drake?