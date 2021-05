Uncharted 4 Fine di un Ladro su PC, il logo compare in un documento Sony

Sony ha da poco pubblicato Days Gone su PC e sappiamo che altri giochi PlayStation Studios sono in arrivo su questa piattaforma, tra gli altri a quanto pare troviamo anche Uncharted 4 Fine di un Ladro di Naughty Dog.

Il logo del gioco compare in una slide del documento "Game & Network Services Segment" mostrato da Sony agli azionisti durante una presentazione tenuta al Sony Group's Investor Relations Day. Nella sezione "New Growth Vectors: PlayStation Studios" si parla dell'arrivo dei giochi PlayStation Studios su mobile, della volontà di continuare a investire su console e di pubblicare nuovi giochi per PC e in questo caso compaiono i loghi di Days Gone (già uscito) e Uncharted 4 Fine di un Ladro (mai annunciato).

Non è una novità che Sony abbia in programma di portare altri giochi PlayStation Studios su piattaforma Windows e il quarto episodio delle avventure di Nathan Drake sembra essere il prossimo candidato al debutto su PC, al momento Sony, Naughty Dog e PlayStation Studios non hanno annunciato nulla in merito.

Uncharted 4 Fine di un Ladro è stato pubblicato su PS4 nel 2016 riscuotendo enorme successo di pubblico e critica e ponendosi come una delle esclusive PlayStation di maggior successo di sempre.