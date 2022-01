Uncharted 4 Fine di un Ladro: chi è Sam Drake?

Uncharted 4 Fine di un Ladro ha rappresentato il degno epilogo delle avventure di Nathan Drake. L'ultima storia che ha visto l'iconico cacciatore di tesori come protagonista assoluto è stata ricca di emozioni e colpi di scena, introducendo inoltre un nuovo personaggio chiave e figura fondamentale nella vita di Nate.

Chi è quindi Sam Drake, introdotto in Uncharted 4? Come si capisce dal nome, si tratta del fratello di Nathan creduto morto molti anni prima, dopo una fuga fallita da una prigione panamense. Da quel momento il nostro eroe ha continuato le sue rocambolesche avventure facendo tesoro degli insegnamenti dello stretto parente ritenuto ormai defunto.

Ma 15 anni dopo, quando Nate ha lasciato alle spalle la sua vita da avventuriero, Sam ritorna trascinandolo con sé per un'ultima, grande avventura: la ricerca dell'immenso tesoro del pirata Henry Avery. La narrativa di Uncharted 4 si concentra quindi fortemente sul rapporto tra i due fratelli, dando vita su schermo a dinamiche coinvolgenti ed appassionanti che donano una marcia in più a tutta la produzione.

Ricordiamo a tal proposito che il quarto capitolo si prepara a fare il suo esordio su PlayStation 5: dal 28 gennaio 2022 sarà disponibile la Uncharted Raccolta Eredità dei Ladri, raccolta rimasterizzata comprensiva di Uncharted 4 e dell'espansione L'Eredità Perduta con protagonista Chloe Frazer e Nadine Ross. Per l'occasione ecco come trasferire trofei e salvataggi da PS4 e PS5 in Uncharted L'Eredità dei Ladri. Non perdetevi, infine, i segreti del folle inseguimento con Nate e Sully in Uncharted 4.