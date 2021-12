Uncharted 4 e Lost Legacy: Sony rimuove le edizioni standalone per PS4 dallo Store

Contestualmente all'annuncio della data d'uscita e all'apertura dei preordini della nuova raccolta per PS5, Sony ha rimosso le edizioni stand-alone per PS4 di Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta dalla vendita sul PlayStation Store.

Ciò significa che a partire da oggi tutti i possessori di una PS4 potranno acquistare solo ed esclusivamente il Bundle Digitale contenente entrambi i giochi al prezzo di 39,99 euro. Una mossa che di fatto limita la possibilità di scelta a tutti coloro che posseggono già uno dei due titoli nella loro collezione, i quali adesso sono costretti ad acquistare un bundle che contiene un prodotto che hanno già comprato in precedenza.

Le modalità di vendita dei due giochi per PS4 sul PlayStation Store sono cambiate in concomitanza con l'annuncio della data di lancio di Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri per PS5 e la conseguente apertura dei preordini. La raccolta per la console di nuova generazione uscirà il 28 gennaio 2022 offrendo un comparto tecnico migliorato, tre differenti modalità grafiche (Fedeltà, Prestazioni e Prestazioni+), il supporto all'Audio 3D, la compatibilità con il feedback aptico e i grilleti adattivi del DualSense e le ottimizzazioni per l'SSD ad alta velocità.

I giocatori PS4 potranno effettuare l'upgrade alla versione PS5 al prezzo di 10 euro solo se posseggono entrambi i giochi oppure il nuovo Bundle Digitale: Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta. Gli abbonati PlayStation Plus che hanno riscattato Uncharted 4 in passato non possono acquistare l'upgrade di 10 euro.