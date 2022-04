Uncharted 4: molte parti sono state riscritte dopo l'addio di Amy Hennig

Nolan North, la voce di Nathan Drake, è stato ospite della nuova puntata del podcast CouchSoup e in questa occasione ha parlato, tra le altre cose, del lavoro fatto da Amy Hennig per Uncharted 4 Fine di un Ladro.

La scrittrice ha lavorato sul gioco per circa sette mesi scrivendo ovviamente molte pagine di sceneggiatura, tante scene erano già state doppiate e registrate basandosi sui copioni della Hennig, tuttavia quando i rapporti con Naughty Dog si incrinarono, tutto il lavoro di Amy venne cancellato e la sceneggiatura riscritta, portando alla necessità di ridoppiare nuovamente alcune sequenze.

Di fatto l'addio di Amy Hennig ha portato ad un reset narrativo per quanto riguarda la storia e lo stesso Nolan North parla di "un recast totale" in quanto molti attori e doppiatori avevano di fatto un ruolo importante nella sceneggiatura di Amy.Ad esempio inizialmente Todd Stashwickche era stato scelto per interpretare Sam Drake mentre Alan Tudyk doppiava Rafe, successivamente si è deciso di sostituire il primo con Troy Baker e il secondo con Warren Kole. Altra aggiunta è quella di Nadine Ross, personaggio non presente nei copioni di Amy Hennig.

Dopo aver abbandonato Naughty Dog, la scrittrice non è stata particolarmente fortunata e molti suoi progetti sono stati cancellati, attualmente sta lavorando su un gioco di Star Wars prodotto da Skydance New Media, del quale però non sappiamo assolutamente nulla.