Uncharted 4 con Nathan Fillion: il crossover grazie a un Deep Fake

Molti fan della serie Naughty Dog ricorderanno probabilmente la pubblicazione di un fan film live action dedicato ad Uncharted che ha visto protagonista l'attore Nathan Fillion.

Con una durata decisamente contenuta, che si colloca intorno ai quindici minuti, la produzione indipendente si presenta come un cortometraggio, ha visto impegnato alla regia Allan Ungar. Distribuito tramite YouTube, il fan film si è guadagnato nel tempo l'apprezzamento dei fan di Uncharted, che avevano lodato in particolar modo l'interpretazione di Nathan Fillion nei panni del protagonista Nathan Drake.



Ora, tramite una sorta di peculiare percorso inverso, l'attore è entrato direttamente a far parte dell'universo digitale di Uncharted 4: Fine di un Ladro. A renderlo possibile è stato l'utilizzo della controversa tecnologia legata alla realizzazione di Deep Fake, sfruttata da un content creator per collocare Fillion all'interno di una delle cut-scene del capitolo conclusivo della saga di Naughty Dog. L'autore ha proposto il filmato sul proprio Canale YouTube "Jarkan": potete visionare il risultato direttamente in apertura a questa news.

La pellicola dedicata ad Uncharted non è certamente l'unico esempio di creazioni cinematografiche amatoriali ispirate al mondo videoludico. Sulle pagine di Everyeye ve ne abbiamo parlato in un interessante video speciale dedicato ai 10 migliori fan film dedicati ai videogiochi.