Uncharted 4: Naughty Dog svela in video i segreti del folle inseguimento con Nate e Sully

Uno dei momenti più frenetici ed entusiasmanti di Uncharted 4: Fine di un Ladro è indubbiamente rappresentato dal lungo inseguimento durante il quale Nathan Drake e Victor "Sully" Sullivan fuggono a tutto a gas a bordo di una jeep nel tentativo di raggiungere Sam Drake.

Così come fatto in passato con la sequenza del treno in corsa di Uncharted 2: Il Covo dei Ladri o dell'iconica scena dell'aereo cargo in Uncharted 3: L'Inganno di Drake, Naughty Dog ha svelato a distanza di anni il metodo utilizzato per creare lo spettacolare inseguimento nel quarto capitolo principale della serie.

Kurt Margenau e Shaun Escayg di Naughty Dog hanno innanzitutto spiegato che la scena in questione era considerata cruciale per la trama e per l'avvicinamento dei personaggi di Uncharted 4: "Avevamo delineato la struttura della storia. Sapevamo dove fossero gli alti e bassi e, in particolare, questa particolare sequenza era il punto centrale. Sono presenti molte sfaccettature emotive di questi due fratelli che si sono riuniti. E sapevamo che a un certo punto volevamo che tutte le dinamiche - Nate, Sam, Sullivan, Nadine, Rafe e tutta la storia che ne è derivata - crescessero a metà quasi come in una falsa vittoria, se vuoi, o in qualcosa in stile 'la band è tornata insieme'".

Margenau si è quindi addentrato negli aspetti tecnici, svelando come in fase di sviluppo sia stato ideato un sistema a binari che rendesse sempre concitata l'azione, senza lasciarla cadere nelle mani della casualità ed evitando quindi momenti morti.

"C'è essenzialmente questa rete di binari che ogni strada ha la capacità di raggiungere, diventando così una specie di punto predittivo di fronte al giocatore. Quindi, non importa dove andrai, [il veicolo corazzato] cercherà di essere sempre lì per sparare.

Questo è stato il livello [macro] che sono riuscito ad escogitare, anziché essere costretto a curare ogni piccolo dettaglio, cosa che penso sia stata una grande svolta per me e per il tempo che ho speso per sperimentare con questo livello. Cosa vogliamo che faccia il giocatore qui? Quanti veicoli servono? Qual è l'orientamento? Come lo rendiamo divertente? E questa è una specie della nostra filosofia di design, il modo in cui arriviamo a un punto che ci permette di limare l'esperienza finale il più possibile invece di cercare semplicemente di far funzionare qualcosa". Se foste interessati ad approfondire ulteriormente l'argomento vi rimandiamo al filmato pubblicato da IGN.com che trovate in apertura.

L'ultima avventura di Nathan Drake si prepara a sbarcare in versione rimasterizzata su PS5 il 17 febbraio (ed in futuro anche su PC) con Uncharted: L'Eredità dei Ladri, ma nell'attesa vi invitiamo a ripercorrere l'intera serie di Uncharted nel nostro Speciale.