Uncharted 4: Prime One annuncia una spettacolare statua di Nathan Drake

I collezionisti di oggetti legati al brand di Uncharted farebbero bene a preparare il loro salvadanaio, poiché Prime One Studio ha di recente annunciato una costosissima statua ispirata a Nathan Drake.

La statua in questione, svelata al pubblico nel corso di una lunga presentazione dell'azienda produttrice di statue da collezione, è stata mostrata solo per una manciata di secondi, abbastanza da incantare tutti i fan della serie Naughty Dog. Si tratta infatti della versione di Nathan Drake dell'ultimo capitolo dell'esclusiva PlayStation, ovvero Uncharted 4 Fine di un Ladro. Il protagonista è stato immortalato mentre è aggrappato ad una sporgenza ed è intento a prendere la mira con la pistola. A fare da sfondo troviamo l'iconica gabbia con all'interno lo scheletro, presente anche nei menu del gioco.

Al momento non sappiamo indicarvi quelle che sono le dimensioni e il peso dell'oggetto, poiché la stessa Prime One Studio non ha svelato ogni singolo dettaglio della statua da collezione, le cui prenotazioni dovrebbero aprire a breve sul sito ufficiale. Purtroppo non si conosce nemmeno il prezzo della statua ma, a giudicare dalle dimensioni e dal livello di dettaglio, non escludiamo possa essere venduta ad una cifra a tre zeri.

