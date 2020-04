Uncharted 4 su PS Plus: perché è il migliore della serie? Scopriamolo in video

Martedì scorso Sony ha finalmente reso disponibili al download i giochi PS4 gratis di aprile per gli abbonati PlayStation Plus, tra i quali spicca Uncharted 4: Fine di un Ladro.

Un'ottima occasione per realizzare una retrospettiva della saga e approfondire i motivi che, secondo noi, rendono in assoluto Uncharted 4: Fine di un Ladro la migliore avventura di Nathan Drake. Il quarto capitolo, datato 2016, segna la fine di un'epopea cominciata nel 2007 con Drake's Fortune, un viaggio lunghissimo che ci ha portato negli angoli più remoti del globo facendo conoscere personaggi memorabili: non solo il protagonista, anche Elena Fisher e Victor Sullivan sono entrati di diritto nell'immaginario di tutti i videogiocatori.

Uncharted 4 vive di contrasti. L'inizio del gioco, muovendosi avanti e indietro nel tempo, alterna la vita quotidiana dei protagonisti, fatta di gesti semplici e dolci, alla spettacolarità che contraddistingue l'intero franchise. Questo è uno dei tratti più riusciti dell'opera, un equilibrio perfetto tra profondità e leggerezza, tra ironia e dramma. La disamina su Uncharted 4, in ogni caso, non può affatto fermarsi qui. Per approfondire l'argomento vi invitiamo a guardare il Video Speciale che abbiamo allegato in cima a questa notizia e a leggere il lungo approfondimento su Uncharted 4 redatto dal nostro Giuseppe Arace.