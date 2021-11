Uncharted 4 su PS5 e PC: il multiplayer è stato tagliato?

Un recente leak potrebbe aver confermato l'assenza del comparto multiplayer online di Uncharted 4 nella Legacy of Thieves Collection, la remastered in arrivo su PlayStation 5 e PC nel corso dei prossimi mesi.

A svelare questo dettaglio è stato l'Entertainment Software Rating Board (ESRB), l'ente che classifica i videogiochi e altri media in territorio americano. Sul portale ufficiale dell'ente non vi è infatti alcuna menzione della componente online, la quale viene sempre citata nei prodotti che permettono di avere un qualsiasi tipo di interazione con altri giocatori online. Per quanto le informazioni potrebbero contenere errori o non essere definitive, solitamente quello che finisce per errore sul portale dell'ESRB anticipa con una certa precisione i contenuti del prodotto classificato e altri titolo, come Halo Infinite, riportano chiaramente la dicitura che segnala la presenza del multiplayer.

Insomma, è probabile che Sony abbia deciso di inserire esclusivamente la modalità single player di Uncharted 4: Fine di un Ladro all'interno del pacchetto, il quale includerà anche la versione rimasterizzata del corposo DLC L'Eredità Perduta, la prima avventura che non vede Nathan Drake come protagonista.

