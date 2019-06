Uncharted 4, Spyro, Horizon...l'estate esplode su PS4 nei migliori scatti scelti da Sony!

È ormai ufficialmente iniziata l'estate e Sony ha deciso di premiare i migliori scatti in-game a tema realizzati dalla community videoludica attiva su Playstation 4 e Playstation 4 Pro. Numerose le IP celebri premiate: ecco le immagini selezionate!

Nell'ambito del contest tematico settimanale "Share of the Week", i videogiocatori hanno cercato di individuare il gioco, il personaggio e l'inquadratura perfetti per immortalare l'idea di estate in un un'unica immagine. Come di consueto, i giocatori si sono sbizzarriti e le immagini selezionate come vincitrici da Sony hanno la propria origine in un variegato insieme di IP.

Alcuni utenti PS4 e PS4 Pro si sono infatti attivati all'interno di esclusive come Uncharted 4: La fine di un ladro o Horizon: Zero Dawn, sul cui potenziale seguito si sono rincorsi numerosi rumor. Sul fronte dei giochi multipiattaforma, invece, spazio anche per i panorami di Far Cry 5. Altri giocatori hanno invece cercato sole e mare nei lidi della Grecia di Assassin's Creed Odyssey, che ha recentemente accolto al suo interno il nuovo Racconto Perduto "Ogni storia ha una fine", con protagonista la figura di Erodoto. Immortalati per l'occasione anche i protagonisti di Final Fantasy XV, ultimo capitolo della celebre saga Square Enix. Infine, spazio anche a Spyro: Reignited Trilogy!



Potete visionare tutti gli scatti direttamente in calce a questa news: qual è il vostro preferito?