Uncharted 4 Trucchi: munizioni infinite, uccisioni a un colpo, bullet time

Anche in Uncharted 4 è possibile attivare dei trucchi che consentono di ottenere diversi vantaggi nel gioco, come munizioni infinite, uccisioni a un colpo e addirittura il bulle time. Per prima cosa, però, è necessario sbloccare questi cheat: vi spieghiamo come fare.

Cosa bisogna fare per sbloccare i trucchi? A cosa servono e come si attivano nel gioco? Ve lo spieghiamo di seguito.

Come sbloccare i Trucchi in Uncharted 4

Per sbloccare i trucchi in Uncharted 4 vi basta portare a termine l'avventura principale. Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, una volta completata la campagna sbloccherete la voce "Bonus" del menu principale (raggiungibile dalla sezione "Extra"), dalla quale è possibile attivare i cheat.

Come attivare i Trucchi in Uncharted 4

Dalla sezione "Bonus" è possibile sbloccare i trucchi (oltre ad altri bonus come le skin e i modificatori audio e video) spendendo i punti P, punti che otterrete accumulando gli oggetti collezionabili, le riviste e i tesori.

Di seguito elenchiamo i trucchi che è possibile sbloccare (ognuno costa 5 punti P):

Mondo specchiato : tutto viene specchiato

: tutto viene specchiato Specchiato alla morte : dopo la morte tutto viene specchiato

: dopo la morte tutto viene specchiato Rallentatore : rallenta i movimenti

: rallenta i movimenti Bullet Time : attiva Bullet Time

: attiva Bullet Time Nessuna gravità : modifica le leggi della gravità

: modifica le leggi della gravità Munizioni infinite : le munizioni per le armi non si esauriscono mai

: le munizioni per le armi non si esauriscono mai Selezione arma: è possibile selezionare direttamente l'arma desiderata

Armi selezionabili di Uncharted 4

Di seguito elenchiamo le singole armi che è possibile selezionare con il trucco "Selezione arma":

Aegis 9mm

Fossa R-81

Raffica

Pistole

Barok .44

Flintlock

Para .45

AK-47

XCR

FAL

ARX-160

HS39

Mettler M-30

Copperhead SR7

MP34a

Mazur LDR

M14 Custom

Spezzotti 12 Gauge

Condor

China Lake GL

RPG

Per sbloccare istantaneamente ciascuna di queste armi è necessario spendere almeno 1 punto P. Facciamo notare che tra queste armi c'è il Barok .44, potentissimo revolver in grado di uccidere con un solo colpo.

Anche voi state cogliendo l'occasione di provare (o riscoprire) Uncharted 4 grazie ai nuovi giochi gratis PS Plus di aprile 2020? Parlando della celebre serie di Naughty Dog, ricordiamo che secondo il direttore creativo del quarto capitolo è possibile parlare di Uncharted 5, e che esiste dunque la possibilità di vedere in futuro un nuovo episodio della saga, molto probabilmente su PS5.