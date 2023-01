Uncharted 5 è in arrivo su PS5? Primi indizi da uno spot Sony

Malgrado le recenti affermazioni di Neil Druckmann sul futuro di Uncharted, sembrerebbe che Sony non abbia affatto intenzione di abbandonare il franchise e ha inserito un interessante indizio a tal riguardo in uno spot ufficiale.

Nel corso delle ultime ore abbiamo assistito alla pubblicazione di una serie di brevi filmati che mescolano live action e computer grafica e che, stando alle parole del colosso nipponico sul blog ufficiale, sono una finestra sulle esperienze che si potranno vivere in futuro sulla console di ultima generazione. Se negli spot dedicati a God of War Ragnarok e Marvel's Spider-Man 2 è facile intuire quali siano i giochi di riferimento, ve n'è un altro che sta inevitabilmente attirando l'attenzione dei videogiocatori di tutto il mondo.

Il teaser in questione mostra una giovane archeologa dalla chioma bionda che si addentra in una grotta scarsamente illuminata fino al ritrovamento di una reliquia. Secondo gli appassionati non può che trattarsi di Cassie, la figlia di Nathan Drake ed Elena Fisher che abbiamo potuto conoscere nelle fasi di chiusura di Uncharted 4 Fine di un Ladro. Sembrerebbe quindi che la serie sia tutt'altro che chiusa e che un altro team interno di Sony si stia occupando di un nuovo capitolo in arrivo esclusivamente su PlayStation 5.

Per chi non lo sapesse, qualche tempo fa Christina-Marie Drake McBearty ha svelato di essere al lavoro anche per portare avanti l'eredità di Uncharted e non si esclude che possa trattarsi proprio del misterioso sequel al quale si fa riferimento nel teaser.