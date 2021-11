Uncharted 5 si farà? Secondo un insider è già in sviluppo per PS5

Uncharted 4 Fine di un Ladro sembra aver messo la parola fine alla saga di Nathan Drake, anche se come ha dimostrato lo spin-off L'Eredità Perduta c'è sempre spazio per raccontare nuove storie ambientate in questo universo. E per quanto riguarda Uncharted 5?

Secondo lo YouTuber, Content Creator e insider FoxyGames, la saga di Uncharted sarebbe viva e vegeta e un nuovo gioco della serie è in sviluppo per PlayStation 5. Foxy non specifica le sue fonti e se è vero che in passato Foxy ha riportato correttamente varie soffiate, il suo track record non è del tutto positivo.

Non è escluso ovviamente che un nuovo Uncharted sia effettivamente in fase di sviluppo, secondo alcuni rumor Naughty Dog starebbe lavorando al remake di The Last of Us, al multiplayer di The Last of Us Parte 2 e ad una nuova IP per PlayStation 5 mentre al timone di Uncharted 5 ci sarebbe un team con sede a San Diego, non è chiaro però se quest'ultimo studio sia ancora al lavoro sul progetto o se sia stato smantellato, secondo alcuni rumor Hermen Hulst avrebbe riaffidato Uncharted 5 a Naughty Dog ma ovviamente non ci sono conferme di alcun tipo in merito.

Al momento Sony e Naughty Dog tengono la bocca chiusa sul futuro di Uncharted, non ci resta che attendere per saperne di più su come si evolverà il franchise, le uniche certezze sono l'arrivo del film di Uncharte con Tom Holland e il lancio della raccolta Uncharted Legacy of Thieves Collection per PS5 e PC nel 2022.