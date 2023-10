Uncharted: le 5 frasi più divertenti di Nathan Drake

Nathan Drake è uno dei motivi chiave dietro al grande successo di Uncharted. Il protagonista della serie Naughty Dog ha conquistato critica e pubblico grazie alla sua personalità tanto coraggiosa quanto ironica, con la battuta sempre pronta anche nelle situazioni più improbabili.

E così, dopo aver scoperto qual è l'Uncharted più bello mai realizzato, scopriamo ora anche le battute più divertenti pronunciate da Nate durante le sue avventure alla ricerca di tesori incredibili e città perdute:

"Sembri uno che non ha mai visto un sottomarino tedesco nel cuore della giungla"

In Uncharted Drake's Fortune, assieme al suo amico e mentore Victor Sullivan, Nate raggiunge il Rio delle Amazzoni alla ricerca di indizi che possano portarlo a scoprire l'ubicazione di El Dorado. Dopo aver scoperto che El Dorado non è una città ma un'immensa statua dorata portata via circa 400 anni prima dai Conquistadores spagnoli, Nate e Sully si addentrano ancora di più nel cuore della giungla nella speranza di trovare nuove informazioni che possano aiutarli a scoprire dove il tesoro è stato portato. E' così che scoprono un sottomarino tedesco dell'epoca nazista bloccato da decenni nel Rio delle Amazzoni. Sully stenta a credere che si tratti di relitto del periodo nazista, così Nate, dopo aver preso bonariamente in giro l'amico, esplora il sottomarino in modo da scoprire cosa contiene. Mai scelta fu più saggia: è così che ritrova la pagina mancante del diario di Francis Drake che rivela l'esistenza di un'isola perduta dove, con grande probabilità, è nascosto El Dorado.

"Porca zozza zozzissima!"

Trovare le coordinate per l'isola in cui è custodito El Dorado, Nate ed Elena Fisher lo raggiungo in volo. Tutto sembra procedere per il verso giusto quando il velivolo viene improvvisamente attaccato dai mercenari già arrivati sul posto, danneggiandolo irrimediabilmente. I due sono quindi costretti ad abbandonare il mezzo gettandosi con il paracadute, peccato però che quello preso dal nostro eroe sia bucato. Un terrorizzato Nate si prepara dunque allo schianto gridando a pieni polmoni "porca zozza zozzissima", non esattamente la prima esclamazione che verrebbe in mente davanti ad una situazione tanto drammatica. Nathan resta però impigliato in un albero, ancora vivo e vegeto: quelle non sono state dunque le sue ultime parole, fortunatamente.

"Salva il mondo, trionfa sul male... Una giornata tipo"

Scoperto che in verità El Dorado è maledetto, nelle fasi finali di Drake's Fortune l'obiettivo di Nate è impedire che il tesoro venga portato via dall'isola. Parte dunque all'inseguimento di Atoq Navarro, già in possesso di El Dorado e pronto a fuggire con la sua nave, così da impedire al mercenario di mettere in pericolo il mondo una volta rivenduta la statua al miglior offerente. Dopo un duro combattimento, Nathan sconfigge Navarro, che affoga nelle profondità del mare restando impigliato alla rete della gigantesca reliquia dannata. Finalmente al sicuro, Nate ed Elena possono rilassarsi, con il giovane che scherza sull'impresa appena compiuta prima di andarsene con la ragazza e con Sully a bordo di un battello pieno di cimeli preziosi.

"Niente corrente e una ragazza intrappolata, manca uno zombie dietro l'angolo e siamo apposto"

In Uncharted 2 Il Covo dei Ladri, mentre Nate e Chloe Frazer attraversano una città in Nepal distrutta da una guerra civile, la ragazza resta intrappolata all'interno dell'ascensore di un hotel, con il cacciatore di tesori che deve trovare un modo per liberarla. La situazione però non è delle più semplici data la mancanza di corrente e la struttura fatiscente: a Nathan (ricordate a proposito qual è il vero nome di Nathan Drake in Uncharted?) non resta che ironizzare ripensando a quanto vissuto qualche anno prima durante la ricerca di El Dorado, quando si ritrovò bloccato in un bunker sotterraneo popolato da creature umanoidi simili a zombie. Fortuna che in Nepal non c'è traccia di simili esseri!

"Odio la sabbia"

La frase in sé sarebbe una semplicissima affermazione che potrebbe pronunciare chiunque, tuttavia è il contesto in cui Nathan la pronuncia durante Uncharted 3 L'Inganno di Drake a renderla uno dei suoi commenti più iconici. L'avventuriero è infatti bloccato nel deserto del Rub 'al-Khali dopo essere sopravvissuto allo schianto di un aereo: vagherà per due giorni senza meta, rischiando la vita a causa del calore e della disidratazione. Eppure, nonostante la drammatica prospettiva, Nate non può fare altro che sottolineare quanto detesti la sabbia.