Uncharted 5 senza Naughty Dog? Insider sembra confermare i rumor

Dopo aver rivelato che The Last of Us Parte 3 è in produzione negli studi Naughty Dog, il leaker e insider ViewerAnon sembra confermare anche i rumor sul futuro di Uncharted, che vorrebbero l'IP affidata ad un altro studio e non più nelle mani di Naughty Dog.

Con Naughty Dog impegnata su The Last of Us Parte 3, The Last of Us Fazioni e su una nuova IP per PlayStation 5, lo studio non sembra proprio avere tempo per occuparsi del nuovo Uncharted.

Leak recenti parlavano di un reboot di Uncharted sviluppato da un altro studio ViewerAnon conferma come un altro team (non è chiaro se interno o esterno a PlayStation Studios) gestirà il franchise Uncharted, mentre non si sbilancia sulla natura della produzione, ovvero non conferma i rumor riguardo un reboot della storia.

Le ipotesi sono tante, si ipotizza un nuovo Uncharted che possa raccontare la storia di un giovane Nathan Drake o ancora un gioco con un personaggio del tutto nuovo, qualche mese fa si parlava di Uncharted 5 con protagonista un giovane Sully ma questa idea nata da Bend Studio è stata scartata, chissà però che non sia proprio Sony Bend a prendere le redini di Uncharted, il team ha già lavorato su giochi come Uncharted L'Abisso d'Oro ed ha aiutato Naughty Dog in vari progetti.