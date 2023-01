Uncharted 5 si farà oppure no, Naughty Dog sarà al timone? Ipotesi e speculazioni

Recentemente, Neil Druckmann ha parlato di The Last of Us 3 e Uncharted 5 rivelando come Sony non abbia mai imposto alcun sequel o gioco a Naughty Dog e dunque ogni titolo realizzato dallo studio è frutto di decisioni autonome.

Una dichiarazione interessante che apre possibili scenari sul futuro di Uncharted, la saga di Nathan Drake negli ultimi anni è stata messa idealmente in pausa, dopo l'uscita di Uncharted 4 Fine di un Ladro nel 2016, Naughty Dog ha realizzato Uncharted L'Eredità Perduta nel 2017 mentre nel 2022 è stata la volta di Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri per PS5 e PC.

Da tempo si parla di Uncharted 5 o di un reboot di Uncharted sviluppato però da uno studio diverso e si fanno tra i tanti i nomi di Bend Studio (autori di Days Gone), anche se in realtà sembra che il progetto sia stato affidato ad un altro studio non ancora identificato appartenente alla famiglia PlayStation, il gioco in questione sarebbe in sviluppo dal 2022 e dunque ci vorrà del tempo prima di vedere qualcosa di concreto.

Dunque non sarebbe Naughty Dog ad occuparsi del futuro di Uncharted anche se lo studio continuerà a supervisionare i lavori sul franchise nato nel 2007. Gli ultimi rumor parlano di un nuovo Uncharted che potrebbe raccontare la storia del giovane Nathan Drake oppure introdurre personaggi nuovi dando così un taglio con il passato, l'idea di Uncharted 5 con protagonista un giovane Sully è invece stata scartata, sempre stando alle parole dei soliti bene informati.

Possiamo dunque immaginare uno scenario simile a quello di God of War, con il prossimo gioco di Uncharted privo di numerazione (non si chiamerà dunque Uncharted 5) e nuove personalità al timone dello sviluppo, così da esplorare nuovi territori e narrare storie inedite. Al momento in ogni caso, Sony e Naughty Dog non hanno annunciato nulla riguardo il futuro di Uncharted e sebbene l'IP appaia in pausa, dietro le quinte si sta probabilmente lavorando ad un rilancio della saga.