Uncharted 5? Per l'interprete di Nathan Drake è una 'nave ormai salpata'

Nel corso del Supanova Comic Con & Gaming, il portale OnlySP ha avuto modo di intervistare Nolan North, che ha offerto alcuni commenti su di un potenziale Uncharted 5 e sulla sua esperienza come Nathan Drake.

Interrogato in merito al possibile futuro dell'apprezzata saga di Naughty Dog, North non ha fornito speranze in merito ad un eventuale ritorno delle avventure di Drake: "Molte persone desiderano Uncharted 5, ma quella nave è ormai salpata. È grandioso che così tanta gente possa ricordare un franchise così iconico", ha dichiarato. L'attore ha inoltre raccontato il modo in cui ha affrontato la conclusione delle avventure del suo alter-ego, in occasione della pubblicazione di Uncharted 4 Fine di un Ladro. L'attore ha sottolineato come si sia trattato di un'esperienza "agrodolce", ma ha confermato di essere orgoglioso di ciò che è stato realizzato con l'IP e che "se questo è il modo in cui Sony e Naughty Dog decidono di concluderla, allora io sono d'accordo".



Nolan North ha inoltre condiviso con il pubblico alcuni ricordi legati all'inizio della sua collaborazione con la software house, ricordando come, inizialmente, non ci fosse alcuna garanzia in merito al fatto che "Uncharted" potesse diventare una vera e propria saga. La notizia di poter continuare ad interpretare Nathan Drake anche in seguito al primo episodio lo rese dunque estremamente felice.



Per i Lettori più curiosi, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un video speciale interamente dedicati alla storia di Naughty Dog. Voi cosa ne pensate, avreste voluto vedere ancora Drake all'opera?