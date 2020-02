Uncharted 5 è possibile, secondo l'art director del quarto capitolo

Nonostante possa definirsi conclusa con lo stupendo finale di Uncharted 4, Naughty Dog non sembra aver chiuso la porta all'arrivo di un quinto capitolo vero e proprio.

A lasciarlo intendere è stato Neil Druckmann, una delle figure chiave dello sviluppo della serie. Lo scrittore del primo, del secondo e del quarto capitolo della serie, oltre che direttore creativo di Uncharted 4, al termine di un playthrough di The Last of Us svolto in compagnia dei doppiatori Troy Baker, Nolan North e Ashley Johnson ha dichiarato quanto segue: "Abbiamo creato Uncharted 4 e da allora non ne abbiamo fatto un altro. Forse un giorno lo faremo, vedremo...". Nolan North, che presta voce e movenze al protagonista Nathan Drake, ha subito aggiunto: "Ne parleremo".

Non si tratta di una conferma vera e propria, ma sembra che l'intenzione di sviluppare Uncharted 5, ovviamente per PlayStation 5, ci sia tutta. Dopotutto, si tratta di una delle serie di maggior successo di sempre nella storia di PlayStation. Neil Druckmann e i ragazzi di Naughty Dog sono ora impegnati nelle ultime fasi dello sviluppo di The Last of Us Parte 2, in uscita il prossimo 29 maggio, pertanto i tempi sarebbero decisamente prematuri per la presentazione di un ipotetico Uncharted 5. Staremo a vedere!