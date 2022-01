Uncharted 5 per PS5 si farà? Mai dire mai, afferma Naughty Dog

Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, in arrivo sul mercato tra pochissimi giorni su PlayStation 5, spianerà la strada all'arrivo di Uncharted 5? È la domanda che si stanno ponendo numerosi giocatori e che i nostri colleghi di GamesRadar+ hanno rigirato direttamente ai cagnacci californiani.

Nel corso di un'intervista concessa a margine del lancio di Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, Shaun Escayg (Creative Director de L'Eredità Perduta e Lead Cinematic Animator di Fine di un Ladro) ha risposto in questo modo ad una domanda sulla fattibilità di Uncharted 5: "Credo di poter dire con sicurezza che non possiamo mai dire mai. Uncharted è un franchise che amiamo - che lo studio ama. Io lo amo, e Kurt [Mergenau, Game Director de L'Eredità Perduta e Co-Lead Designer di Fine di un Ladro, ndr] lo ama. Vogliamo vedere di più del suo mondo. Posso sicuramente dire questo".

Mai dire mai, insomma. Naughty Dog non ha confermato né escluso l'arrivo di un quinto capitolo della saga, ma l'impressione è che i cagnacci non abbiano alcuna voglia di lasciarsi alle spalle quell'universo narrativo, nonostante il buon Nathan Drake sia andato in pensione. Uncharted, tra l'altro, si trova nuovamente sulla cresta dell'onda, e non solo per la pubblicazione della collection su PS5 - leggete la nostra recensione di Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri per PS5 - ma anche per l'imminente debutto al cinema del film con Tom Holland e Mark Wahlberg.