Uncharted 5 per PS5 è in sviluppo? L'insider Shinobi602 è scettico

In seguito alla pubblicazione di Uncharted 4: Fine di un Ladro e del successivo Uncharted: L'Eredità Perduta, l'amata saga di Naughty Dog ha salutato il mondo videoludico, con il team che si è dedicato a pieno regime alla nuova epopea di Ellie e Joel.

Gli appassionati della produzione di stampo adventure non hanno tuttavia cessato di sperare in un possibile ritorno di Nathan Drake, magari sulla nuova console next gen di casa Sony. Rumor e voci di corridoio hanno in particolare trovato spazio in rete nel corso del novembre di quest'anno. Nello specifico, le indiscrezioni puntavano su di un Uncharted 5 in sviluppo per PS5 presso gli studi di un misterioso team First Party con sede a San Diego.



Altrettanto rapidamente hanno poi trovato diffusioni ipotesi di chiusura per la software house, - mai ufficialmente presentata al pubblico da Sony - poi smentite, anche a fronte della prosecuzione di una campagna di assunzione di nuovi sviluppatori da parte di San Diego. Il team potrebbe dunque essere davvero al lavoro su di un Uncharted 5? Al momento, ovviamente, è impossibile fare ipotesi concrete sulle attività di questa squadra di autori, ma un noto insider sembra essere decisamente scettico in merito. Dalle pagine di Resetera, infatti, l'utente Shinobi602 ha contestato l'ipotesi. Ad un frequentatore del forum che si diceva certo del fatto che il misterioso studio stesse plasmando proprio Uncharted 5, l'insider ha replicato con un'ironica immagine accompagnata dalla dicitura "Ne sei proprio sicuro?". Insomma, per ora il mistero non sembra essere destinato ad una rapida risoluzione!