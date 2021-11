Uncharted 5: quando uscirà il nuovo gioco della serie Naughty Dog?

Uncharted è una delle serie più amate del mondo PlayStation anche grazie alla popolarità del suo protagonista, Nathan Drake. La storia del celebre cacciatore di tesori sembra giunta alla sua definitiva conclusione in Uncharted 4 Fine di un ladro (a tal riguardo, ecco la recensione di Uncharted 4). Ma Uncharted 5 è ancora possibile?

I piani di di Naughty Dog con il franchise, dopo la pubblicazione di Uncharted L'Eredità Perduta, capitolo spin off con protagonista Chloe Frazer, sembrano essere ormai da tempo ben definiti: lo studio californiano ha chiuso con la serie. Tuttavia, sebbene i creatori originali abbiano messo la parola fine all'epopea avventurosa di Uncharted, non è da escludere che Sony possa affidare il brand ad altri sviluppatori.



Qualche tempo fa si era ipotizzata questa eventualità grazie all'assunzione di un ex dipendente di Naughty Dog tra le fila di Sony San Diego, al lavoro su un progetto non ancora annunciato. Indiscrezioni simili più recenti, da un fonte generalmente affidabile come Jason Schrerier di Bloomberg, hanno invece rivelato che Sony Bend ha lavorato ad un nuovo Uncharted: bisogna ricordare che gli autori di Days Gone in passato hanno realizzato un prequel della saga di Nathan Drake per PlayStation Vita, Uncharted L'Abisso d'oro. Per il momento, tuttavia, si resta nel campo delle semplici ipotesi, sebbene non sia del tutto da escludere l'arrivo in futuro di un possibile Uncharted 5 data la grande popolarità di cui la serie gode. Secondo un insider Uncharted 5 è già in sviluppo per PS5 ma come detto tutto tace e per il momento è impossibile verificare queste affermazioni.



Ricordiamo nel frattempo che Uncharted Legacy of Thieves Collection è in arrivo su PC e PS5, e consentirà ai giocatori di rivivere le avventure del quarto capitolo e di L'Eredità Perduta.