Uncharted L'Abisso D'Oro è costato 13.5$ milioni, concept multiplayer stile Mafia Wars

Archive.org ha pubblicato alcuni documenti che mostrano la presentazione di Uncharted Golden Abyss a Sony, avvenuta durante una presentazione del 13 ottobre 2009. In questa data Bend Studios ha mostrato il primo concept di Uncharted NGP, ovvero quello che sarebbe poi diventato L'Abisso D'Oro.

Il gigantesco archivio ZIP denominato Uncharted NGP Concept Greenlight Presentation contiene video e documenti di presentazione mostrati durante l'incontro che ha permesso a Bend Studios di ottenere luce verde per il progetto. Emergono ovviamente tanti retroscena, scopriamo così che inizialmente il gioco avrebbe dovuto avere un comparto multiplayer in stile Mafia Wars, gioco social all'epoca molto popolare su Facebook, poi i piani sono cambiati fino all'evolversi in un card game.

Conosciuto inizialmente con il nome in codice Uncharted NGP (Next Generation Portable) il progetto ha subito vari stravolgimenti fino al 2011, anno di lancio su PlayStation Vita, nel prototipo si vede tuttavia un concept che utilizza già varie funzionalità della console come la fotocamera, il touchscreen e il touchpad, oltre al giroscopio.

Sony aveva stanziato un budget di 13.5 milioni di dollari per la produzione, piuttosto elevato se pensiamo che Uncharted Drake's Fortune e Uncharted 2 Il Covo dei Ladri hanno avuto un budget di produzione pari a 20 milioni di dollari. 4.5 milioni di dollari sono stati spesi per il marketing e il gioco avrebbe dovuto vendere almeno 647.000 copie per andare in pari, 744.000 copie per un ritorno di investimento del 15% e 1.08 milioni per un ROI (Return of Investment) del 35%. Uncharted L'Abisso D'Oro ha venduto al giugno 2012 circa 500,000 copie in tutto il mondo.

Da notare come nelle slide di presentazione si parlasse di un prezzo di 32 dollari, poi lievitato a 49.99 dollari nel 2012 a causa dell'inflazione. Il gioco non è mai stato ripubblicato, sono in molti a sperare in un arrivo di Uncharted L'Abisso D'Oro su PS4 o PS5 ma PlayStation Studios non sembra avere alcun piano in merito.