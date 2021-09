Uncharted: quanto è alto esattamente Nathan Drake?

La saga di Uncharted, nata nel 2007 su PlayStation 3 con la pubblicazione di Uncharted: Drake’s Fortune, è diventata con il tempo una delle esclusive di maggior fama dell’intero catalogo di esclusive Sony, grazie soprattutto all’abilità e al talento degli sviluppatori di Naughty Dog.

Gran parte del successo di Uncharted è dovuto anche al grande carisma e fascino del suo protagonista, che in tutti e quattro i capitoli principali (più lo spin-off per PlayStation Vita, Uncharted Golden Abyss) è il cercatore di tesori Nathan Drake, personaggio ben caratterizzato nel look e nella personalità che, grazie a questi tratti, è entrato immediatamente nell'immaginario collettivo del pubblico divenendo una delle più famose mascotte del brand PlayStation.

Questo status ha progressivamente alimentato l’interesse degli appassionati nei confronti di tutte le curiosità relative al protagonista di Uncharted, relative in particolare anche alla sua stazza fisica. In particolare, l’altezza di Nathan Drake è stato un dettaglio sconosciuto per molto tempo, anche perché non vengono fornite indicazioni in tal senso all’interno dei capitoli della serie. Grazie però ad alcune dichiarazioni dell’autrice Amy Hennig, che ha lavorato agli script narrativi dei primi episodi, sappiamo che l’altezza del protagonista di Uncharted è esattamente di 5 piedi e 7 pollici, che tradotto nella metrica europea equivale a circa 1 metro e 70 centimetri. Una corporatura nella media, sicuramente non imponente, che però facilita l’immedesimazione nel personaggio di Nate da parte di una persona comune. Questi dati, tuttavia, sono stati discussi nel corso del tempo: stando a quanto affermato da Rodney Reece, ex membro di Naughty Dog, le dimensioni del personaggio sono state ritoccate in occasione di Uncharted 4: A Thief's End, e la "nuova" altezza di Drake corrisponde ora a 6 piedi e 2 pollici, pari a 1,87 metri.

Per altre curiosità relative all'amatissimo avventuriero, ecco quanti anni ha Nathan Drake in Uncharted. Ricordiamo nel frattempo che Uncharted Legacy of Thieves Collection è in arrivo su PS5 e PC, e conterrà sia il quarto capitolo che Uncharted The Lost Legacy (L'Eredità Perduta).