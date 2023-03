Uncharted è basato su una storia vera?

Dalle foreste colombiane al Nepal, passando per il deserto siriano e l'Himalaya: la curiosità e l'ambizione hanno condotto Nathan Drake e i suoi compagni d'avventura alla ricerca di tesori perduti in tutto il mondo, dando vita a storie entrate nell'immaginario collettivo di più di una generazione di giocatori. Quanto c'è di vero in quei racconti?

Partiamo con una precisazione importante: le storie di Uncharted non sono basate su fatti realmente accaduti. O meglio, non esiste un corrispettivo di Nathan Drake, Victor Sullivan, Elena Fisher e Chloe Frazer, e delle loro gesta, nel mondo reale. Nell'imbastire le loro avventure, in ogni caso, gli scrittori di Naughty Dog si sono ispirati tanto a storie di fantasia quanto ad accadimenti e personaggi storici autentici.

Ad esempio, nel primo gioco della serie, Uncharted: Drake's Fortune, Nathan Drake si mette sulle tracce dell'esploratore e corsaro inglese Francis Drake, da cui afferma di discendere. Ripercorrendo i suoi passi e quelli dei conquistadores spagnoli, risale il Rio delle Amazzoni esplorando i resti della civiltà perduta degli Inca per trovare il leggendario tesoro di El Dorado. In Uncharted 2: Il Covo dei Ladri, Nate scopre delle lettere apocrife di Marco Polo e cerca di decifrare il mistero della sua flotta perduta al largo della costa occidentale del Borneo. Gli indizi lo condurranno fino a Kathmandu, in Nepal, e nel regno mitico di Shambala. In Uncharted 3: L'Inganno di Drake torna sulle tracce di Francis Drake per approdare nel deserto del Rub' al-Khali e nella città perduta di Ubar, condannata migliaia di anni prima da Re Salomone, mentre in Uncharted 4: Fine di un Ladro segue le tracce di un altro pirata realmente esistito, Henry Avery, che secondo i racconti avrebbe compiuto il più grande colpo della storia contribuendo alla fondazione della leggendaria colonia pirata Libertalia. Elementi storici sono presenti anche nel film di Uncharted con Tom Holland (che non è un adattamento diretto dei videogiochi), dove si parla del tentativo di circumnavigazione del globo da parte di Magellano nel sedicesimo secolo.

Per riassumere, possiamo dunque dire che Uncharted non è basato su una storia vera, ma Naughty Dog ha utilizzato e riadattato fatti e personaggi storici reali per dare vita ad avventure avvincenti e ricche d'azione.